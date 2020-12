Võrtsjärve pindala on 270 ruutkilomeetrit ja keskmine sügavus ainult 2,8 meetrit. Kui teeksime Võrtsjärvest 1000-kordse vähendusega mudeli, siis oleks see nagu hästi suur paberileht pikkusega 36 meetrit ja suurima laiusega 15 meetrit ning kõige paksem koht oleks sel paberil vaevalt kolm millimeetrit.

Nagu kõik elusolendid ja -süsteemid, vananevad tasapisi ka järved. Nende jaoks tähendab see sisuliselt kinnikasvamist. See on väga aeglane loomulik protsess, kuid inimeste tegevus on seda kõvasti kiirendanud.