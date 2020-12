Šamanistliku jõuluvana otsingud vihmametsas

Kõik algas väga vanal ajal (2013) maa ja mere taga ühel lumisel PÖFFi-aegsel vastuvõtul Tallinna raekojas, kus akna all ajasid juttu Eesti filmirežissöör Jaak Kilmi ning Läti produtsent Roberts Vinovskis. Lumesadu vaadates süttis idee, et peaks nüüd tegema ühe laheda jõulufilmi. Rõhuga sõnal «lahe». Samas otsustati, et kummas riigis rahakraan enne avaneb, selle lipu all film ka purjetab. Eesti-poolne produtsent Evelin Penttilä rääkis, et Läti rahastus selgus varem, ja kuna samal ajal oli Eestis arendamisel «Eia jõulud Tondikakul», langes otsus, et kaht jõulufilmi korraga ei toetata.