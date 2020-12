Iduinvestori argipäev: kui rikkust otsid, ära jumala eest oma raha siia pane

Iduettevõtete rahastusplatvormi Funderbeam asutaja ja tegevjuht Kaidi Ruusalepp tunnistas, et pandeemia jättis paratamatult jälje ka kasvuettevõtete laienemis- ja rahastusplaanidele. «Mõnel on õnnestunud sellest segasest olukorrast kasvutõuge saada ning teistel on muutustega kohanemine veidi enam aega võtnud,» ütles Ruusalepp. Ettevõtted tahavad ikka raha, kuid paljud firmad lükkasid rahastusplaanid tema sõnul käesoleva aasta lõppu. Sellest annab tunnistust ka vilgas tegevus Balti börsidel, kus novembri jooksul jõudsid lausa kaks Eesti ettevõtet, Saunum ja Imepilt, teatada börsiletulekust.

Ka investorite huvi pole Ruusalepa sõnul sugugi raugenud. «Näiteks märgiti Barkingu ja Chaga Healthi pakkumised täis vähem kui kahe nädalaga,» tõi ta näiteid kevadest. Funderbeam tegi ka ise oma ärides muudatusi. Lisaks näitab Startup Estonia tabel, et tänavu on Eesti firmad kaasanud laias laastus sama palju raha kui möödunud aastal ja tuleb rohkemgi veel ehk ca 300 miljoni euro ulatuses. Aasta kõige kõvemad tehingud on olnud sealjuures Bolti, Transferwise’i ja Pipedrive’i osaluste müük, kuid ka väiksemad tegijad suudavad edukalt raha koju tuua. Viimati tuli teade, et rahapesuga võitlev start-up Salv ja Aafrikas autolaene pakkuv Planet42 said vastavalt 1,5 ja 10 miljonit eurot. Samas on ühisrahastusplatvormidel tihtilugu ettevõtted küll oma miinimumeesmärgi saavutanud, päris maksimumini aga ei küündita.