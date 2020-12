Helme: kui referendum ei saa 51 häält, siis tuleb vähemusvalitsus

EKRE esimees rahandusminister Martin Helme rääkis eile valitsuse pressikonverentsil, et kui koalitsioonilepingus on asjad kokku lepitud, siis peaksid need läbi minema. Helme andis mõista, et Isamaa programmis olev toetus abielule peaks võrduma abielureferendumi toetusega. «Ja nüüd on toimunud meelemuutus. Kui see abielureferendum ei saa 51 häält, siis sellel on omad tagajärjed,» hoiatas Martin Helme ja väljendas veendumust, et kõik, kes referendumit takistavad, on demokraatia vastu. Helme tõdes ka, et referendumivastaste pressing fraktsioonidele on suur ja annab tulemust.