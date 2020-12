Riigikontroll kritiseeris KredExi rahajagamise korda

Tallink on sel aastal riigilt otseselt või kaudselt saanud üle 112 miljoni euro, kuid tõenäoliselt suureneb abi veelgi. FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Riigikontroll leiab, et KredExile tänavu riigi lisaeelarvega eraldatud miljardi euro kriisilaenude ja käenduste laiali jagamise kriteeriumid ning eesmärgid on olnud ähmased. KredExi hinnangul aga vaadatakse auditis olulistest faktidest mööda ning ettevõtjateni on tänu meetmetele jõudnud juba 442 miljoni euro ulatuses toetusi.