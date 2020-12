Eesti lühiuudised

Rail Balticu koordinaatori Kristjan Kaunissaare (pildil) sõnul liigub raudteetranspordi taristu projekt plaanipäraselt ning tuleval aastal on oodata suurt ehitamist. «Juba järgmisel aastal on tehnilise järelevalve ametil vaja väljastada umbes 300 ehitusluba, sest raudtee puhul peab sisuliselt iga rajatis, olgu ta truup, sild või viadukt, saama omaette loa,» ütles Kaunissaare. Esimesena peaks sel nädalal minema hankesse üks ökodukt ja kaks liiklussõlme, märkis projekti koordinaator, lisades, et järgmisel aastal käib ehitus juba ligikaudu kahekümnel samasugusel objektil.