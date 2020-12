Kliimamuutusteks on Eesti firmad vähe valmistunud

Siiski leiab ligi kaks kolmandikku ehk 61 protsenti ettevõtetest, et kliimamuutused mõjutavad nende äritegevust – sama palju kui ELis keskmiselt (58 protsenti). Sealhulgas usub 23 protsenti Eesti ettevõtetest, et kliimamuutused mõjutavad neid märkimisväärselt, ja 37 protsenti, et mõju on vähene. Need näitajad on samuti väga sarnased ELi keskmistega, mis olid vastavalt 23 protsenti ja 35 protsenti.