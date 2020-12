Kogu elu on üks elundikaubandus?

Mullu Soomes ilmunud ning tänavu eesti keelde tõlgitud «Koertepark» on Sofi Oksaneni kuues romaan. Kvaliteedi ja kirjandusliku käekirja poolest asetub see oma eelkäijatega ilusti ühte ritta. Ka siin annavad tooni postsovjetlik minevikutaak, üle riigipiiride ulatuvad perekonnalood, põlvkondadevahelised suhted ja personaalsed psüühikatraumad. Oksaneni talendi austajatele on «Koertepark» lektüürivalikuna turvaline kindla peale minek. Mingis mõttes liigagi turvaline. Oksanenist on kujunemas iselaadne žanrikirjanik.