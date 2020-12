Populistid jäävad igatsema Trumpi pakutud kindlat seljatagust

Ja kindlasti nautis Trump meelitamist. «Meid austatakse jälle,» ütles Trump aasta tagasi kõnes konservatiivsele noorteühendusele Turning Point USA. «Teistest riikidest tulevad juhid, peaministrid, presidendid, kuningad, kuningannad, mõnikord diktaatorid – nad lihtsalt ei tea, et nad on diktaatorid, või ei tea seda ka meie inimesed –, aga nad tulevad ja ütlevad: «Palju õnne. See, mida sa oled teinud, on imeline.»»

«Liberaalid usuvad, et iga riiki tuleb sundida leppima selle valitsemisvormiga,» kirjutas Orbán pisut enam kui kaks kuud tagasi Ungari parempoolses ajalehes Magyar Nemzet avaldatud arvamusloos. «Me ergutame Donald Trumpi järgmisele võidule, sest meile on väga tuttav USA demokraatlike administratsioonide välispoliitika, mis on üles ehitatud moraalsele imperialismile. Oleme seda maitsnud – kuigi sunnitult. Meile ei meeldinud see ja me ei taha teist portsu.»