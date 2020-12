Andres Herkel: kui opositsioon ei segaks

Pärast viimaseid kohalikke valimisi kerkis esile hulk probleeme, mis on seotud omavalitsuste volikogudega, nende poliitilise kultuuriga ja korruptsiooni ennetamisega. Enamasti on need Eestis pikka aega levinud hädad, kuid kolm aastat tagasi toodi need riigikogu ette ja õiguskantsler püüdis teed näidata, kirjutab kolumnist Andres Herkel.