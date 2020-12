Mis oli Utah‘ müstilise monoliidi mõte?

Tollest juhuslikust avastusest USA edelaosas Utah’ osariigi idaservas sai alguse müsteerium, mis on tekitanud arvukalt vastamata küsimusi nii kunstihuviliste kui vandenõuteoreetikute hulgas. Mis see kolmnurkne püstprisma ikkagi on? Kes selle sinna pani? Ja värskeim küsimus: kes selle nädal tagasi pimeduse kattevarjus ära viisid?