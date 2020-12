Iraanlanna sai Eestis uudse meediastuudio võtmetegelaseks

Pärdi kaudu sattuski Eesti Daneshfazli huviorbiiti. Ta uuris veebist juurde, luges laulva revolutsiooni ja Balti keti kohta. Sai ühtlasi teada, et Eesti on hea koht idufirmadele, sest bürokraatia ei lämmata. Seejärel soovitas Eestit ka poolele tosinale tiimikaaslasele. Nood nõustusid: Eesti on soodne koht, kuhu firmaga liikuda ja kus see registreerida.