Kui kolhooside arv suurenes, siis kasvas ka kohalike partei- ja nõukogude ametnike ägedus, kes avaldasid küladele aina tugevamat survet, et punnitada jooksvaid näitajaid veel kõrgemale. Kollektiviseerimine, mis oli aina enam muutunud ajujahiks talupoegadele, kulges edasi juba inertsist. Partei kõrgemas juhtkonnas kinnistus veendumus, et just kollektiviseerimine kujutab endast universaalset ravimit kõigile põllumajanduslikele hädadele.