Söögikoht: lõunatiir rahvusringhäälingu puhvetitesse

Siin see on. Vana telemaja soklikorruse puhvet-einelaud, kus teletäht Urmas Ott palus omal ajal letiprouat võisaial kuivetunud juustuviil värskenduseks ümber pöörata. Enam siin kõvaks kaardunud juustuga saiu ei müüda. Ka interjöör on telemaja kohvikus rõõmsam kui aastaid tagasi, kuigi kaugel petlikust ekraaniglamuurist. Ning kui mõelda moodsa aja sööklale selle kõige paremas tähenduses, siis see on üks neist.