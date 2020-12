Aja auk. Bänd, kellele meeldis lõhkuda

5. detsembril 1987 pidi bänd esinema kuulsa Briti popmuusikasaate «​​Top Of The Pops» Ameerika versioonis. Ameeriklased leidsid küll, et bändi nimi on kuidagi selline, mis võiks solvata kristlikumat osa ameeriklastest (nime teise osa tähendusväljalt võiks leida viiteid nii Maarjale kui marihuaanale), ja soovitasid neile ajutist nimevahetust. Äkki võiks nimeks olla The J and M Chain, pakuti. See kõlab ju nagu mingi allahinnatud kingade kauplus, leidis bänd ja loobus võimalusest ameerika publiku ees endale natuke rohkem nime teha.