Vikerkaar loeb. Raamat regioonist, mida ei ole olemas

13. sajandil, ajal, mil tänapäeva Eesti ja Läti territooriumid ristiusustati ning Saksa ja Taani võimude vahel ära jaotati, ehitas Leedu vürst Mindaugas üles riigi, millest sai omamoodi kohalik impeerium. Kui Baltikumi põhjaosast sai üks reformatsiooni kantse, siis Leedu aladel jäi domineerima katoliiklus. Varauusaegsel Eestimaal, Kuramaal ja Rzeczpospolitas erinesid nii aadlike, talupoegade kui ka kõigi vahepealsete elutingimused. 20. sajandi alguse tallinlane, kes oma saksa-, vene- ja eestikeelsest kodulinnast Vilniusse sõitis, võis sealses juudi-poola-vene kultuuripaablis päris segadusse sattuda. Tõepoolest, jääb mulje, et siinset regiooni ühendab vaid nimi «Baltimaad», ning isegi selle on end põhjamaalasteks pidavad eestlased ja impeeriuminostalgilised leedukad kahtluse alla seadnud.

Norbert Angermann ja Karsten Brüggemann (edaspidi A&B) on oma ülevaateteose «Baltimaade ajalugu» raami valikul olnud värskendavalt ausad: «Kirjastuste jaoks on kasu nagunii ilmselge: neil piisab kolme raamatu väljaandmise asemel vaid ühest.» Nii ongi: pelgalt Eesti või Läti ajalooga suurriikide kirjastuses laineid ei löö. Baltimaade ajaloo võttis mainekas Saksa kirjastus Reclam aga ilmselgelt hästi vastu. Lisaks majanduslikele põhjustele pakuvad A&B mõistagi ka intellektuaalseid kaalutlusi: «Erinevate kultuuriruumide piiril paiknedes oli see ala eriti tugevalt kaasatud Euroopa suurtesse konfliktidesse – seda alates hiljemalt Liivimaa sõjast 16. sajandil kuni külma sõjani 20. sajandil.» Sellega on keeruline vaielda, ent edasise teksti struktuur, kus Eesti ja Läti alasid on valdavalt käsitletud koos ning Leedu alasid eraldi peatükkides, jätavad siiski õhku küsimuse, kui orgaaniline selline Baltimaade koos käsitlemine ikkagi on.