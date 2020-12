Appi, kuhu mu ruum on kadunud! Võta luud kätte ja pühi kõvaketas puhtaks

Seda nalja teavad kõik, et internet sai täis! Ent tõik, et otsa saab arvuti kettaruum, on reaalne ja sage mure paljudel. Eriti aga neil, kes oma masina varustasid SSD-kõvakettaga tollal, kui need maksid veel hingehinda ja olid ikka tõega pisikesed (64–128 GB, ja ega 250 GB ka tänapäeval miski ruum pole). Enamik inimesi hoiabki oma isiklikku kola (dokumendid, pildid, videod, muusika jne) kas eraldi (välisel) kettal või kusagil pilves. Kuid kuhu siiski ruum aja jooksul kaob?