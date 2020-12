Doktor Nahkpaela vedusad juhtumised

Heinrich Weinberg (pseudonüüm) on Eesti nõnda­nimetatud uue laine ulme­kirjanik ja -kriitik, kes on loomepüünele astunud ­üsna hiljuti ehk selle sajandi teises kümnendis. Kuid lühikesest ajast hoolimata on ta jõudnud saavutada mõndagi. Tema kontolt leiab praeguseks kolm romaani, seitse lühiromaani, ühe jutukogumiku ja pea kakskümmend eriilmelist lühilugu. Lisaks on ta pälvinud mitu Eesti Ulmeühingu välja antavat Stalkeri auhinda ning olnud korduvalt edukas kirjastuse Fantaasia korraldatud jutuvõistlustel.