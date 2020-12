15 sekundit tantsu TikTokis toob kätte 50 000 dollarit

«Emme, kas ma võin TikTokki?» See lause on mind saatnud läbi viimase aasta. Alguses ütlesin järjekindlalt ei, viidates Facebooki jt sotsiaalmeediakanalite vanusepiirangule (13 aastat), kuid lõpuks, mitmetuhandendat korda sama küsimust kuuldes hakkasin mõtlema oma vastuse muutmise peale. Tegelikult oli minu jaoks aga üks veel olulisem küsimus, millele ma ei olnud osanud vastust leida: mis k*radi asi see TikTok üldse on?

TikTok, äpist Musical.ly välja kasvanud ülipopulaarne sotsiaalmeediaplatvorm, on miski, mida on keeruline hoomata ja kirjeldada. Vahel tundub mulle, et olen lootusetult vana, et üldse mõista, miks TikTok üldse nii populaarne on. Seda, mis on TikTok, on mul – tunnistan – palju lihtsam mõista. See on nagu Youtube, aga videod on palju lühemad. Harva kestab video üle minuti, enamasti jäävad need 10–15 sekundi piiridesse. Ajastul, mil tähelepanu jagub meil kõigil vähe, paistab sellest kümnest sekundist piisavat, et janu kustutada.