Anna Mossolova ja Daniele Monticelli: inimene pole kiviajast peale maskita saanud

Kui Anna Mossolova Edela-Alaska maski­traditsioonist doktoriväitekirja kirjutama hakkas, ei osanud ta arvata, et selle valmides räägib maskide kandmisest kogu maailm. Pandeemia tegi aga oma töö ja andis põhjuse hetk enne kaitsmist professoriga maha istuda, et inimese ürgset vajadust maski järele veel kord lahti mõtestada

Daniele Monticelli: Maskide valmistamine ja kandmine on mänginud tähtsat kultuurilist rolli kõikjal maailmas. Maske on kantud konkreetsetel puhkudel ja neil on kogukonnas kindel rituaalne funktsioon. Oled seda uurinud antropoloogilisest ja etnograafilisest vaatepunktist. Millised on olnud maskikandmise põhilised funktsioonid ajaloos?