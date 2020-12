Mihkel Kunnus: viletsuse traditsioon

Hasso Krull kirjutas hiljuti essee, mille pealkiri oli «Konservatismi viletsus». Pealkirja-viletsuste traditsiooni tundmata – ja see on konkreetsel juhul üks õige vähe tuntud traditsioon – on vääritimõistmised kerged tulema. See neetud kemplus «abielu» mõiste ümbergi on ju sellest, et sellel sõnal on erinevates traditsioonides erinev tähendus (ühes on see üks keskne sakrament, teises pelgalt perekonnaseisuametis kasutatav juriidiline termin jne).