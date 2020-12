Mihkel Mutt: haige rahvas, terve rahvas

Jahmusin – kas tõesti kavatseb tuntud vaimuinimene poliitikasse minna? See kõlas just nagu avalöök, et liituda populistliku erakonnaga või koguni ise uus asutada. Öelda, et rahvas on mõtlemisvõimeline, tähendab läbi lillede mõista anda, et rahvas on piisavalt tark, et ütlejat ennast valida. See on põhimõtteliselt sama, kui et «see kriitik on tark, kes minu loomingut kiidab».