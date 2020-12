Millisest teadusest unistab eestlane?

Tellijale

Keerasin hommikuti raadio Sky Plussi peale just sel ajal, kui seal loeti ette «huvi­tavat maailmast». Enamasti oli tegu uudistega, mida teadlased avastanud on. Ühel päeval võis pokaal punast veini või tükk tumedat šokolaadi aidata kõigi tervisehädade vastu. Teisel päeval võis seesama vein või šokolaaditükk olla kõigi haiguste algpõhjus. Mõnikord olid teadlased avastanud tõendeid lumeinimesest, teinekord maavälise elu võimalikkusest.

Igal juhul oli see alati kole põnev. Kuidas need teadlased seda teevad, leidsin end arutlemas sel ajal, kui bussiga kooli sõitsin.

Oli 1990ndate keskpaik ja üks siinkirjutajatest, Tartu ­Ülikooli ajakirjandusuuringute teadur Marju Himma käis ­põhikoolis. Tagasi vaadates mõtleb ta, et hoolimata hinnangust, mille annaks seesugusele teadusinfole praegu, tunneb ta ikka teatavat hõllanduslikku sidet nende lihtsate ja pisut meelelahutuslike teadusuudistega. Miks?

See oli aeg, kus inimesed olid hõivatud igapäevase ellujäämisega, samas kui riiki püüti üles ehitada odavatest importtellistest. Teadusest – veel vähem Eesti teadusest – ei rääkinud avalikus ruumis keegi. Sellepärast tundusidki need lihtsustatud teadussõnumid nii teistsugused ja huvitavad.

Teadus ei jõua kõigini ühtviisi

1990ndatel ja sajandivahetuse alguses ei rääkinud teadlased teadusekspertidena Eesti ajakirjanduses kaasa. Viimased 10–15 aastat on Eestis jõuliselt tegeletud teaduse populariseerimisega. Tulemus?

Viimastel aastatel pole ­olnud päevagi, kus eesti ajakirjanduses ei saa sõna mõni ­teadlane. Eesti ajakirjandus, erinevalt ­mõne teise Euroopa riigi omast, on väga avatud mitteajakirjanikele. Saksamaal, Soomes või Rootsis pole üldjuhul mõeldav, et teadlane lihtsalt kirjutab mõnel teemal arvamusloo või analüüsi ning ajaleht või uudisteportaal avaldab selle. Avatud meedia, kus kõigil on võimalik kaasa rääkida, on aidanud Eestil teaduspõhiseks ühiskonnaks kujuneda.

Siinjuures ei tasu alahinnata meedia selge ja lihtsa ­sõnumi ootust, kuid teadus on enamasti kompleksne ja keeruline. ­Lisaks pole alati oluline, kui suur on käsi, mis (teadus)seemne külvab, vaid mis pinnasesse see satub.