Jüri Saar: väärtuskonfliktid ja pühadus

Konservatiivide-liberaalide kokkupõrge on kunstlik ja konstrueeritud juba ainuüksi seetõttu, et mõlemad terminid on tänapäeva maailmas muutunud sisu poolest ebamääraseks. Püüd paigutada kõik inimesed ja nende poliitilised vaated kas konservatiivsuse või liberaalsuse alla sunnib inimestele peale ebavajalikke valikuid, mis seostub otseselt maailmavaadete fabritseerimisega, kirjutab õigusteadlane emeriitprofessor Jüri Saar.