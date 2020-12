Koroonakriisis meretransport tõstab Hiina kaupade hinda

Nagu koroonakriis lõi tasakaalust välja maailmamajanduse, tabas see ka logistikat, sealhulgas mereliiklust. Peaaegu täielikult on lõppenud ristluslaevandus ja piiriülene hobimeresõit, drastiliselt on vähenenud reisilaevaliiklus. Kaubaveod meritsi küll jätkuvad, kuid logistikaahelad on paigast ära ja ebakindlad, mistõttu prahihinnad kerkivad.