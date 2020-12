Eesti lühiuudised

Maskide kohta on kohtule esitatud kolm kaebust

Halduskohtusse on praeguseks jõudnud kolm kaebust, milles vaidlustatakse valitsuse korraldus ­kanda siseruumides maski või katta nina ja suu. Kaebus tuleb esitada vastustaja asukoha või teenistuskoha järgi. Kuna nendes asjades on vastustajaks valitsus, mis asub Tallinnas, alluvad kõik sellised kaebused Tallinna halduskohtule. Kaebustega esitatud esialgse õiguskaitse taotlused on kohus jätnud rahuldamata, nende vaidlustamise tähtaeg 15 päeva veel ­kestab. «Kaebuste endi osas ei ole kohus veel seisukohta võtnud, ka ei ole veel otsustatud nende menetlusse võtmist,» täpsustas kohtu esindaja Anneli Vilu. PM

Sooäär otsustab riigikokku mineku esmaspäeval

Parteitu ja riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Imre Sooäär (pildil) polnud eile veel otsustanud, kas läheb esmaspäeval Kalev Kallo (Keskerakond) asendusliikmena riigikokku või loobub mandaadist. «Mul on õigus otsustada esmaspäevani ja ma kasutan seda võimalust,» märkis Sooäär. Kui Sooäär otsustab korruptsioonikuritegudes süüdi jäänud Kallo asendusliikmena riigikokku minna, on abielureferendumi vastastel üks vastuhääl juures. Sooäär on öelnud, et kavandatavat abielureferendumit ta ei toeta. Kui Sooäär peaks riigikogu kohast loobuma, on nimekirjas järgmine asendusliige praegune Tallinna volikogu esimees Tiit Terik. Kui ka Terik peaks loobuma, pääseks parlamenti Jaan Toots. BNS

10 miljonit tonni kaupa vedasid Eesti veokid esimesel pool-aastal kokku, seda on 30 protsenti vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Eesti e-riik läheb Tonga Kuningriiki digipöörama

E-riigi Akadeemia alustas Tonga Kuningriigis Maailmapanga rahastatud kolme projekti, mis aitavad valmistada ette riigi tulevast ­digipööret. Lahendamist vajavaid ülesandeid on kolm: e-riigi arhitektuuri väljatöötamine, riigi küberturvalisuse võimekuse parandamine ning riikliku isiku­tunnistuse kaasajastamine. E-riigi Akadeemia koostöö Tonga Kuningriigiga algas kaks aastat tagasi Vaikse ookeani saareriikide nõustamisprojektiga. Praeguste projektide kogueelarve on 745 000 eurot ja need kestavad 2022. aastani. PM

Vangla rikkus Paulust kauem kartseris hoides seadust