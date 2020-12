Välismaa lühiuudised

Põgenikud viidi ohtlikuks peetavale saarele

Bangladeshi võimud toimetasid reedel 1640 rohingja põgenikku ohtlikuks peetavale saarele. Bangladeshi kaguosas elab armetutes laagrites umbes miljon rohingjat, kellest enamik põgenes 2017. aastal Myanmaris toimunud sõjaväeoperatsiooni eest. Nende Myanmari naasmine tundub ebatõenäoline. Dhakal on kavas paigutada neist 100 000 Bhashan Chari saarele, mida ÜRO ja inimõiguste kaitsjad peavad tsüklonite ja üleujutuste tõttu ohtlikuks. Viiekümne kahe ruutkilomeetri suurune Bhashan Char on üks viimastel aastakümnetel merest kerkinud mudasaartest. Bangladeshi merevägi on sinna rajanud ulualused vähemalt 100 000 rohingja põgeniku jaoks. Tsükloniohtlikule kaldaalale on ehitatud kolme meetri kõrgune vall üleujutuste vastu. AFP/BNS