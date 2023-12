Ujumine on üks neist spordialadest, kus noorest east hoolimata on võimalik täiskasvanud sportlastele tuul alla teha. Maailma mastaabis on meile lähim näide 15-aastasena olümpiakulla võitnud leedulanna Rūta Meilutytė. Koduses konkurentsis tõstab aina jõulisemalt pead 13-aastane Eneli Jefimova.