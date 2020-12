Jumala jooksutüdruk

Lydia Hõbesalu, kes juhib aborti vastustavat ja nn traditsioonilist peret toetavat MTÜd, rääkis kaheksa aastat tagasi kristliku televisiooni saates «Jumala jooksutüdrukud» põlevil silmil, kuidas aeg, mil ta on olnud kristlane, on lennanud nagu üks päev ja et ta on selle aja jooksul «hästi palju näinud jumala headust».