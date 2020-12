Variseri väljatulek

Võib-olla tõesti pole neil raske olla koos ühe vastassoost partneriga. Aga räägitagu enda eest. Ungari võimupartei Fideszi asutajate hulka kuuluv ja riigi kurikuulsa põhiseaduse autor, kauaaegne eurosaadik József Szájer (59) teab ilmselt, mis tunne on tunda teisiti.

Ametlikult on Szájer juba 1983. aastast abielus kohtunik Tünde Handóga. Paaril on 1987. aastal sündinud tütar Fanni. Aga ometi teadsid ungari ajakirjanikud juba enne, et fassaadil nn traditsiooniliste väärtuste eest võitlevale Szájerile meeldib salakesi väisata geibaare.