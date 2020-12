USA relvaliikumine loodab teise kodusõja valla puhkemist

29. mail jäid automaaditule alla kaks föderaalset julgeolekuagenti, kes valvasid rassirahutuste ajal Californias Oaklandi kohtumaja. Üks valvur suri, teine sai rünnakus haavata. Konservatiivne meedia süüdistas rünnakus antifad, kuid nädal hiljem selgus, et ründaja oli hoopis 32-aastane endine õhuväeseersant Steven Carrillo, kes juhtis relvarühmitust Phoenix Ravens.

Uurijate sõnul kuulusid Carrillo ja tema kaasosaline, 30-aastane Robert A. Justus jr boogaloo-liikumise ridadesse. Kui võimud üritasid Carrillot tema kodus tabada, ründas ta korrakaitsjaid torupommidega ja tappis ühe politseiniku. Uurijad leidsid Carrillo sõidukist boogaloo-teemalise märgi ja avastasid, et mees oli kritseldanud verega oma auto kapotile boogaloo tunnusfraase.

Internetifoorumitest tänavatele

Väga keeruline on anda hinnangut selle kohta, kui palju inimesi on liikumisega seotud. Aprillis oli Facebookis boogaloo-kontodel üle 72 000 jälgija, seisab Tech Transparent Projecti raportis. Suve jooksul eemaldati Facebookist ja Instagramist üle 300 boogaloo-konto, kuid ilmselt on jõuline meediakajastus liikumise järgijaskonda kõvasti suurendanud.