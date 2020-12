Venemaa alustas tänasest massivaktsineerimist

Kreml on reklaaminud, et koroonavaktsiini Sputnik V efektiivsus on 92 protsenti. Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professori Andres Meritsa sõnul peavad rahvusvahelised eksperdid Sputnik V puhul puudulikuks vaktsiini kliiniliste katsetuste tulemusi.

Meritsa sõnul on hägused ka Sputnik V katsegrupi detailid, eelkõige see, kui palju kuulus sinna riskigruppi kuuluvaid inimesi. Praeguseks on teada, et üle 60-aastased on Covid-19 peamine riskigrupp, ning näiteks Pfizer ja Moderna on väitnud, et nende vaktsiinid on vanemate inimeste peal efektiivsed, ütles Merits.