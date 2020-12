Eile hommikuks lisandus koroonapositiivseid 471, neist Ida-Virumaal 130. Maakonna nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli 878 ehk Eesti kehvim ja aktiivseid haigeid oli peaaegu 1200. Terviseameti sõnul on nende jälgimise all 6100 inimest, kelle hulgas on 30 aktiivset koroonakollet.