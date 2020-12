Täiesti pretsedenditud on nii vaktsiinid kui ka nende logistika

Eelseisva aasta-kahe jooksul toimuma hakkav vaktsineerimine on inimajaloos pretsedenditu ettevõtmine, millega kaasnevad ka enneolematud logistilised väljakutsed. Ometigi võime uuele viirusele tänulikud olla, kuna see on loonud täiesti uutele vaktsiinitehnoloogiatele akna enese tõestamiseks.«See pilt, mis vaktsiinide osas praegu paistab, on väga hea. See on lahendus kogu probleemile, ning on ka väga hea, et neid on nii palju,» ütles Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson.