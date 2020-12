Gidon Kremer: unistame ajast, mil «raudne eesriie» maailmas jälle paotub

«Eestiga seob mind väga palju,» ütleb maestro Gidon Kremer päev enne kontserti oma kammerorkestriga Kremerata Baltica. «Eesti on mulle peaaegu nagu üks kodumaid. Kuni 2. maailmasõjani elas mu emapoolne perekond Tartus: vanaisa oli Tartu ülikooli professor ja ema käis Eestis koolis. Meie kodune keel oli saksa keel, aga minus seguneb mitmeid rahvusi: isa on Riiast, vanaema Berliinist, vanaisa Göteborgist. Pärast sõda kolisime Riiga, seal algasid minu viiuliõpingud. Ka mu esimene viiul on isalt saadud – pärast on mul muidugi olnud mitmeid pille, aga tema pill on nüüd kasutusel Kremeratas.»