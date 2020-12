Margus Lember: mida siin veel oodata?

Ainus, mida teha saame, on vähendada võimalusi viiruse levimisel inimeselt inimesele. Nii on tehtud nakkushaiguste puhul juba sajandeid. Sellest siis ka trafaretsed soovitused: hoida vahet teistega, vähendada otsest suhtlust ja kontakte teiste inimestega, desinfitseerida käsi, kanda maske. Haiged ja kontaktsed peavad olema isolatsioonis. Sümptomite, ka väga tagasihoidlike ilmnemisel ei tohi minna tööle ega kooli, vaid tuleb minna proovi andma.

Kuigi enamikul juhtudel on haigustunnused tagasihoidlikud, levitavad just need inimesed viirust rohkem, sest ei oska või ei soovi jääda isolatsiooni. Osa haigestunutest vajab aga arstiabi haiglas, ka intensiivravi, ning osa patsiente sureb. Selle mõistmises on võti, miks igaüks peab maksimaalselt pingutama, et ennetusmeetmeid järgida. Ühiskondlikult korraldatud meditsiinisüsteemis kehtib solidaarsus: abita ei jäeta kedagi. Vaatamata sellele, kas keegi ise vaeva nägi ja piiranguid järgis.