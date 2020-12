Kati Kõrbe: logistika on vaktsineerimise pudelikael

Tähelepanuväärne on fakt, et nõuded Covid-19 vaktsiinide säilitamiseks ja transportimiseks ei ole universaalsed, vaid erinevad suurel määral erinevatel tootjatel. Näiteks Pfizer-Biontechi vaktsiin sai Ühendkuningriigis kasutusloa 2. detsembril. Selle vaktsiini koostises kasutatakse geneetilist mRNA materjali, mis nõuab ekstreemseid ja keerulisi tingimusi säilitamiseks ja transpordiks. Selle vaktsiini puhul on toimivuse säilimiseks vajalik ladustamistemperatuur –70 kraadi. Moderna firma vaktsiini saab hoiustada –20 kraadi juures ja vaktsiini efektiivsus on tagatud ka siis, kui 30 päeva on seda hoitud temperatuuridel +2 kuni +8 kraadi või kaksteist tundi toatemperatuuril.