Piet Boerefijn ja Katrin Bats: hea toit peab jõudma sööjani

Toidukraami on annetatud Eestis juba kümmekond aastat – selle aja jooksul on tekkinud nii mõnedki müüdid, mis tahavad ümber lükkamist. Küll on kuuldud lugusid sellest, kuidas toidupangast saavad peamiselt abi asotsiaalsed alkohoolikud, või tassivad vabatahtlikud ise parema kraami endale õhtul koju! Ülekohut on tehtud ka toidukauplustele: kindlasti viskavad poed parema meelega toidu minema kui kellelegi tasuta ära jagavad!