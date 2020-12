Kremli narratiivi loojad püüavad võimu rahustada, esitades olukorrast tingitut pikaajalise pähe. Nõnda esitatakse globaliseerumise kriisi, universaalsete põhimõtete erosiooni, Euroopa Liidu demoraliseerumist, USA loobumist hegemooniast, ühiskondade püüdu «uksed sulgeda» kui uut rahvusvahelist maastikku, mis on Kremlile igati meelepärane. Tegelikkuses on kõik palju keerulisem. Tõsi – pandeemia on maailma halvanud, sundides kõiki oma kesta kapselduma. On tekkinud õigusnormide lagunemise ja globaalse kaose õud.