Piirangutega ostukeskustes valitses nädalavahetusel hall argipäev

Annelinnas Eedeni keskuse uksel oli laupäeva hommikul silt, et üle 823 inimese korraga seal viibida ei tohi. Inimesed liikusid selles keskuses pigem ühe- ja kahekaupa ning iga poe sissepääsu juures oli kirjas, kui palju kliente on sinna korraga sisse lubatud.

«Valitsuselt tuli info võrdlemisi järsku ning reageerimisaeg oli lühike,» nentis Kaire Krevald. Ta tõi näiteks, et keskused tegid uued sildid reedel valmis ja siis oli valitsuse juhendis kirjas, et tuleb tagada vähemalt neli ruutmeetrit iga külastaja kohta ning keskusesse võib lubada kliente kuni 50 protsendi ulatuses maksimaalsest täitumusest.

Laupäeva hommikuks oli juhend aga muutunud. «Nii selgus, et 50 protsendi nõuet tuleb arvestada teise metoodika järgi: kõigepealt välja arvutada ruumi avalikuks kasutuseks olevast põrandapinnast 50 protsenti ja seejärel jagada nelja ruutmeetriga, et saada maksimaalne lubatud külastajate arv üldaladel,» selgitas Kaire Krevald.

«Meil on Kvartalis neli turvatöötajat ning jälgime hoolega, et inimestel oleks mask ees. Otseselt maskide vastu protestimist pole ma kohanud, rohkem olen näinud neid, kes maski lahkesti vastu võtavad,» rääkis Kaire Krevald.

«Keskuse ustel on meil loendurid, mida jälgime tunnise täpsusega,» selgitas Lõunakeskuse tegevjuht Marju Jeedas. «Maksimaalset külastajate arvu keskuse ustele kirjutada ei ole lihtsalt otstarbekas, sest kliendile ei ütle see number tegelikult midagi.»

Ta lisas, et Lõunakeskus on piisavalt suur, nii et 50 protsendi täitumust pole keeruline jälgida ning kuigi korraga on seal piirangutega lubatud viibida ligi 7000 inimesel, ei ole keskuses kunagi korraga nii palju kliente.