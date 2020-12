Koolide distantsõppele saatmise üle käib tihe arutelu

Seda pooldab näiteks Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer, kes tegi möödunud neljapäeval sotsiaalmeedias postituse, mille alla tekkis mõttevahetus pedagoogide ja lapsevanemate vahel. Eilseks oli kirjutise alla kogunenud ligi 200 kommentaari.

Distantsõpe jõuludeni?

«Nii teadusnõukoja sees kui ka üldisemalt on tekkinud diskussioon, kas praegu oleks mõistlik vanemate klasside õpilased (Ida-Virumaal, Harju- ja Tartumaal) kuni jõuludeni distantsõppele saata, see tähendab kaheks nädalaks. Uuriks, mida mu Facebooki sõbrad arvavad, eelkõige need, kellel on kodus koolilapsi alates 7. klassist,» kirjutas Krista Fischer 3. detsembril.

«See ei ole nii lihtne, et teadusnõukoda soovitab ja valitsus teeb otsuse. Samal ajal on terve hulk inimesi, kes tunnevad, et nende käest pole küsitud,» selgitas Fischer.

Praegu on ka linna koolijuhid leidnud, et paindlik ning koolide eripära arvestav strateegia on hetkel parim võimalik lahendus, tõdes linnapea.

Ta näeb kahenädalast distantsõpet ühe võimalusena nakatumisi vähendada, kui koolid sellega nõus oleksid. «See ei ole pikk aeg ning looks suurema tõenäosuse, et pärast jõuluvaheaega saavad õpilased kontaktõppes jätkata,» ütles Fischer. Kevadel oleks tema hinnangul raske distantsõppel eksamiteks valmistuda.

Distantsõpet toetas arutelus kolme lapse ema ja kliiniline lastepsühholoog Triinu Tänavsuu, kes leidis, et põhikooli- ja gümnaasiumiastme vähemalt jõuludeni distantsõppele jäämine oleks kindlasti põhjendatud. Küll aga võiks tema sõnul pikemalt kontaktõppes hoida erivajadustega- ning lasteaia- ja algkoolilapsi.

Keeruline keskenduda

Fischeri kirjutise peale võttis sõna ka Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpetaja Alex Savolainen, kes distantsõpet heaks mõtteks ei pea.

«On üsna ajakulukas pidevalt kaamerat tööle panna, infot kommunikeerida, töid sooritada ning tagada kvaliteetne õpitulemus, nagu seda ministeerium tahab,» selgitas Savolainen. Ühtlasi nentis ta, et õpilastel on keeruline distantsõppel keskenduda ning paljud vajavad seletamist ja individuaalset lähenemist, mida veebi teel on raske pakkuda.

Distantsõppe mõttekuses ei ole veendunud ka teadusnõukoja liige Irja Lutsar, kes sõnas, et sel juhul tuleks lapsed hoida üldse kodus ja katkestada ka huviharidus. «Kui usume, et lapsed on olulised haiguse levitajad, kusjuures minul niisugused andmed puuduvad, siis tuleks katkestada igasugune laste liikumine,» kirjutas Lutsar.​

Linnapea ei poolda

​Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul peaks kontaktõpe siiski jätkuma koolides nii kaua kui võimalik. «Kui kusagil koolis on olnud nakatunu(d), siis on ka vastavalt olukorrale tegutsetud,» selgitas Urmas Klaas. Ta lisas, et Tartus on koole, kus nõutud eneseisolatsiooniperiood on lõppenud või hakkab lõppema ning lapsed naasevad konktaktõppele.

Klaasi sõnul on koolides õpilasi hajutatud, ühtlasi seatud huviharidusele ja –tegevusele piirangud, mis kehtivad ka koolis toimuvale huvitegevusele. «Praegu on ka linna koolijuhid leidnud, et paindlik ning koolide eripära arvestav strateegia on hetkel parim võimalik lahendus,» tõdes ta.