Edukad väikeriigid nagu näiteks Soome või Šveits on paljuski edukad seetõttu, et nende majandus on nutikas. Sealsed ettevõtted suudavad kiiresti välja mõelda ja turustada uusi keerukaid tooteid ja teenuseid. Just, rõhuasetus on sõnal «keerukaid». Selline majandusmudel nõuab ühiskonnalt ka julgust võtta mitmesuguseid riske.