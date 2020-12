21-aastase Insaf Jemmali jaoks tähendab see kolme kuud, mil ta on ärevalt oodanud uudiseid oma isa Farhati saatuse kohta ning lootnud iga päev saada kõnet Itaalia välisministeeriumist. «Aga seda kõnet ei ole tulnud ning päevad mööduvad, ilma et ma teaks, kas ta on kaitstud ja terve, kas ta teab, et ma võitlen tema vabastamise eest,» rääkis noor naine Politicole.