Majanduse lühiuudised

Pertens: teede alarahastamine tähendab madalseisu

AS TREV-2 Grupp juhataja, ühtlasi Eesti tee-ehitusega seotud ettevõtteid koondava asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ütles, et Eesti teede remondivõlg on peaaegu 700 miljonit eurot, kuid kehtiva teehoiukava kohaselt väheneb rahastamine järgmise kolme aasta jooksul hüppeliselt ning näiteks uute teede ehitamisse tehtavad investeeringud kahanevad üle kuue korra. «Selleks et meie teetaristu jõuaks vajalikule järjele, tuleks teehoidu investeerida plaanitust vähemalt 200 miljonit aastas rohkem,» sõnas Pertens. BNS