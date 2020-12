Eesti luuraja esimeses avalikus intervjuus: meie põhiline erivahend on aju

Luuraja peab olema võimeline vajadusel kiiresti muutma välimust, et sulanduda keskkonda. «Välimuse muutmine on vajaduspõhine. See on vajalik kas selleks, et inimene sind kindlasti ära ei tunneks või siis sellepärast, et ta kindlasti sind just ära tunneks,» selgitas luuretöötajaja. FOTO: Fotolavastus: Sander Ilvest