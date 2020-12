Euroopa Liidu 2021.–2027. aasta eelarvest ja taaskäivitamisfondist tuleb Eestile peaaegu 7,3 miljardit eurot. Kui osaliselt on veel segane, kuhu raha eraldatakse, siis taaskäivitamisfondist toetust saavad projektid on üsna selgelt välja toodud. Just selle raha jagamine on vihastanud nii ettevõtjaid kui ka erialaühendusi. Pahameelt on tekitanud ka Euroopa rohelist kokkulepet ellu viia aitava õiglase ülemineku fondi raha jaotamine.