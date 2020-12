Tungivalt soovituslik reegel, mille täitmine ei päästa sulgemisest

Nimelt on majandus- ja taristuministri määrusega püsivaks saanud kevadel eriolukorra ajal kehtinud kord. Koroonaviiruse levikut takistama mõeldud määrus on üldsõnaline ning reguleerib ventileerimist väga üldiselt. Näiteks nõuab see tagastusõhuga ventilatsiooni täielikult välisõhule ümber lülimist, kui see on võimalik. Sel juhul tuleb sellise ja pigem vanema ventilatsioonlahenduse omanikel energiasäästuga hüvasti jätta.