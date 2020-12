Rohelised ja Eesti 200 kutsuvad valitsust üles sõna pidama

See on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna soovil koalitsioonilepingusse saanud idee, mille järgi peaks iga üle 25 000 allkirja saanud rahvaalgatus minema riigikogus lõpphääletusele. Rahvahääletuse korraldamiseks piisaks 50 000 allkirjast. Praeguse seaduse järgi peab riigikogu komisjon võtma petitsiooni arutusele, kui on kokku saadud 1000 allkirja. Sageli need algatused piltlikult öeldes lauasahtlist edasi ei jõua.