16 jalgpalluriga suurima katuserahani

Kuna Alliance on registreeritud Kiviõli linna, alustasime otsinguid sealt. Lüganuse vallavolikogu aseesimees Heidi Uustalu (Reformierakond) ütleb, et pole sellisest klubist kuulnudki. Küll on talle tuttavad klubi juhatuses olevad inimesed, kes on tegevad kohalikus jalgpallielus.

Üks juhatuse liige on vallavolinik Valeri Dmitrijev (Keskerakond). Dmitrijev selgitab telefoni teel, et Alliance on Ida-Virumaa parimaid noori koondav ühendmeeskond. Küsimuse peale, kuidas teistest Eesti jalgpalliklubidest märksa suurem toetus saadi, teatab ta, et on trennis, ja palub poole tunni pärast tagasi helistada. Hiljem vastab Dmitrijev küsimustele juba vene keeles. Ta ütleb, et toetuse andis Keskerakond, aga kes konkreetselt, ei soovi ta avaldada.