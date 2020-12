Näitus, kus kunagi kohtume kõik?

Õudusfilmide režissöör George Romero olevat kunagi märkinud, et tema filmide zombidel on küll kõdunev, kortsus nahk, mustad hambad ja küüned, aga et nad on ometi kõik indiviidid oma isiklike soovide ja vajadustega nagu meiegi. Analoogses vendluse vaimus sisenes rootsi fotograaf Anders Petersen 60ndate lõpul Reeperbahnil tegutsenud Café Lehmitzi, punaste laternate kvartali lokaali, kuhu kogunesid õhtuti Hamburgi linna heidikud: halvamainelise piirkonna rahvas, meremehed, hüljatud vanainimesed, prostituudid jt.